 
الثلاثاء 2024-10-08 09:46 ص
 

قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية ويضعون صورة أبو عبيدة

أبو عبيدة
أبو عبيدة
الثلاثاء، 08-10-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري- أفاد إعلام إسرائيلي بتمكن قراصنة من اختراق مواقع رياضية إسرائيلية وعرض صورة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة.

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وأكدت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن القراصنة اخترقوا مواقع رياضية إسرائيلية عدة ووضعوا على صفحات تلك المواقع المخترقة صورة أبو عبيدة وعبارات مناهضة لإسرائيل وحربها على قطاع غزة.


وأوضحت القناة أن من سمتهم قراصنة من حركة حماس اخترقوا المواقع الرياضية في ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأضافت المصادر العبرية أن الاختراق شمل مواقع رياضية عدة، من بينها الموقع الرسمي لفريق "مكابي تل أبيب" واتحادات كرة السلة واليد والسباحة، وتضمن الاختراق أيضا كتابة عبارات من بينها "غزة إلى الأبد، بدأت الحرب.. استعدوا".


وكان أبو عبيدة دعا في كلمة مصورة بثتها الجزيرة، ألقاها أمس الاثنين بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى "أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية".

 

 

 
gnews

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