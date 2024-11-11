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قراصنة ينشرون بيانات عالم نووي ومسؤول عسكري في إسرائيل

قرصنة الهواتف
قرصنة الهواتف
الإثنين، 11-11-2024 03:30 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين إن "قراصنة يُعتقد أنهم تابعون للمخابرات الإيرانية كشفوا البيانات الشخصية لمسؤول عسكري كبير وعالم نووي عمل في مركز سوريك للأبحاث النووية".اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن القراصنة نشروا صورا "التُقطت في "سوريك"، إلى جانب لقطات شاشة تكشف عن الأسماء المفترضة لعلماء نوويين آخرين مشاركين في مشروع مسرع الجسيمات في المنشأة".

ومن دون تحديد أسماء، ذكرت الصحيفة أن هؤلاء القراصنة زعموا أنهم اخترقوا الحساب الشخصي لمدير عام سابق لوزارة الدفاع، ونشروا صورا ووثائق خاصة، كما سربوا بيانات شخصية تخص سفيرا إسرائيليا حاليا وملحقا عسكريا سابقا في الولايات المتحدة، فضلا عن معلومات عن أفراد عائلات مسؤولين إسرائيليين كبار.

وحسب الصحيفة، زعمت مجموعة القراصنة في مارس/آذار الماضي أنها سرقت بيانات من مركز أبحاث النقب النووي في ديمونة، على ما يبدو عبر اختراق خوادم البريد الإلكتروني الحكومية، وبينها خوادم مفوضية الطاقة الذرية الإسرائيلية.

وأضافت أن القراصنة "نشروا الأسبوع الماضي نحو 30 صورة يُزعم أنها من "سوريك".. ويكشف التحليل الدقيق أن الصور لم تُلتقط في سوريك أو ديمونة". ورجحت حصولهم على تلك الصور من الهاتف المحمول أو حساب البريد الإلكتروني للعالم النووي، وهي مرتبطة بعمله كخبير في السلامة الإشعاعية، كما نشر القراصنة صورة جواز سفره".

الجزيرة
 
gnews

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قرصنة الهواتف

فلسطين قراصنة ينشرون بيانات عالم نووي ومسؤول عسكري في إسرائيل



 


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