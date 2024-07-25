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قصف إسرائيلي على شمالي البريج والنصيرات

أرشيفية
صورة ارشيفية
الخميس، 25-07-2024 08:26 ص

 

 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة ان مروحيات الاحتلال ومدفعيته تقصف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واضاف أن قصف مدفعي في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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