قصف إسرائيلي على شمالي البريج والنصيرات

08:26 ص

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة ان مروحيات الاحتلال ومدفعيته تقصف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واضاف أن قصف مدفعي في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



