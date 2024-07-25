قصف إسرائيلي على شمالي البريج والنصيرات

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697437 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة ان مروحيات الاحتلال ومدفعيته تقصف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.واضاف أن قصف مدفعي في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اقرأ أيضاً وفاة عازف بصعقة كهربائية أمام الجمهور بعد غياب سنوات ... راشد الماجد يعود بـ14 أغنية في "استحالة" منها قصيدة لنزار قباني مبلغ "خيالي" لسيلين ديون مقابل أداء أغنية واحدة في افتتاح أولمبياد باريس مي كساب تحيي ذكرى رحيل والدها الأولى بكلمات مؤثرة مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة صحة غزة: 55 شهيدا و110 مصابا خلال 24 ساعة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر قصف إسرائيلي يستهدف أبراج عين جالوت بالنصيرات استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين وسط قطاع غزة