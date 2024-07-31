قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698054 الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف قبل قليل جوار منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة.وأوضح أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل إسماعيل هنية المدمر أثناء وجود عدد من الصحفيين. اقرأ أيضاً نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ من يملأ فراغ قيادة حركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ الرئيس الإيراني: هنية كان ضيفا رسميا لدينا والجريمة انتهاك للقوانين الدولية