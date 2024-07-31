قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة

06:39 م

الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف قبل قليل جوار منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة.



وأوضح أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل إسماعيل هنية المدمر أثناء وجود عدد من الصحفيين.