قصف إسرائيلي يستهدف بيت حانون

وتعد بيت حانون من أكثر المناطق الفلسطينية قربا للسياج الفاصل الذي تقيمه إسرائيل شمالي القطاع، وتعرضت لدمار شبه كلي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهجّرت سلطات الاحتلال جميع سكانها في اليوم الأول من الحرب، وتسببت بعشرات المجازر.
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