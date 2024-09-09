قصف إسرائيلي يستهدف بيت حانون

08:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702387 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بيت حانون شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وتعد بيت حانون من أكثر المناطق الفلسطينية قربا للسياج الفاصل الذي تقيمه إسرائيل شمالي القطاع، وتعرضت لدمار شبه كلي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهجّرت سلطات الاحتلال جميع سكانها في اليوم الأول من الحرب، وتسببت بعشرات المجازر.