 
الإثنين 2024-09-09 11:08 ص
 
 

قصف إسرائيلي يستهدف بيت حانون

غزة
غزة
الإثنين، 09-09-2024 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بيت حانون شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وتعد بيت حانون من أكثر المناطق الفلسطينية قربا للسياج الفاصل الذي تقيمه إسرائيل شمالي القطاع، وتعرضت لدمار شبه كلي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهجّرت سلطات الاحتلال جميع سكانها في اليوم الأول من الحرب، وتسببت بعشرات المجازر.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية خسوف جزئي للقمر يشاهد من سماء الأردن في هذا الموعد

من المصدر

خاص بالوكيل 38 مليون رسالة لـ"مستقلة الانتخاب".. و5600 لوحة في الشوارع

تمر

طب وصحة طريقة سهلة وموفرة للاستفادة من التمر الجاف

دائرة

أخبار محلية الأحوال المدنية: تمديد دوام اليوم للسادسة مساء ويوم الاقتراع دوام رسمي

أرشيفية

خاص بالوكيل 57 مرشحا يتنافسون على مقاعد المسيحيين و19 على الشركس والشيشان

غزة

فلسطين 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في النصيرات

ق

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في "لون ستار لومان"

محمد منير

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لمحمد منير



 


الأكثر مشاهدة