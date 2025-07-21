قصف اسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- قال مصادر إن طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" تطلق النار بشكل متقطع قرب مدارس المزرعة جنوب رمزون في دير البلح (وسط قطاع غزة). اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قصفا إسرائيليا يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح.