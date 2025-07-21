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قصف اسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 21-07-2025 06:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصادر إن طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" تطلق النار بشكل متقطع قرب مدارس المزرعة جنوب رمزون في دير البلح (وسط قطاع غزة).اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قصفا إسرائيليا يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح.
 
 
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