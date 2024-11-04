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قصف عنيف على غزة.. شهداء وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 06:58 ص
الوكيل الإخباري- شهدت مدينة غزة بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين تصعيدًا خطيرًا إثر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، فيما أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي غزة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول إنقاذ مفقودين تحت الأنقاض.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدينة رفح جنوبًا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

في شمال القطاع، واصلت قوات الاحتلال في وقت سابق من الليلة استهدافها للمرافق الصحية، حيث تعرضت مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي لقصف مباشر، ما ألحق أضرارًا كبيرة بهذه المستشفيات.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان أن القصف المدفعي طال أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الأندونيسي وجدرانه في بلدة بيت لاهيا، مما أثار الذعر بين المرضى وفرق الرعاية الصحية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، في هجوم أودى بحياة 43,341 شخصًا وأصاب 102,105 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة أولية. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
 
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