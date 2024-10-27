قصف مدفعي إسرائيلي على شمال مخيم البريج بغزة

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضاف أن مروحية إسرائيلية قصفت هدفا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.