قصف مدفعي إسرائيلي موسع على جنوب غزة.. وأوامر إخلاء جديدة

واستهدف قصف مدفعي مناطق الشطر الشرقي بخان يونس والمناطق الشرقية لصلاح الدين وشارع الكلية في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مراسل العربية/الحدث.
كما طال القصف المدفعي محيط قرية أم النصر شمال شرق مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي عنيف جداً.
تزامناً مع ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان أحياء في النصيرات وسط غزة.
وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة النصيرات وفي الأحياء: الايمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، النزهة.. هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم!".
كما أضاف "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".
العربية
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