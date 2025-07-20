قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط تصعيد ميداني مستمر.

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