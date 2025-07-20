قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضًا مناطق شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة في غزة
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