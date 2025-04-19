قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة

07:58 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار تجاه منطقة الشعف وشرق حي التفاح وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان





من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار بمحيط تبة الصوراني في حي التفاح.