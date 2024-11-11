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قضية الفساد الكبرى .. نتنياهو يطلب تأجيل مثوله أمام المحكمة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 11-11-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-  قبل أقل من شهر من شهادته في 2 ديسمبر، طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل شهادته إلى شهر فبراير 2025 بذريعة انشغاله بالحرب.اضافة اعلان


وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلباً إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.

وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل الأسرى الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه.

سكاي نيوز
 
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