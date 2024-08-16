قطر : اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة مستمر

وقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة، وأكد أن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح المحتجزين ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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