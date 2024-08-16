قطر : اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة مستمر

الوكيل الإخباري- أعلن ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة، الذي عقد الأربعاء في الدوحة، ما زال مستمرا، وسيستأنف الجمعة.



وقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة، وأكد أن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح المحتجزين ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.