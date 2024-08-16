قطر: اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة يستأنف اليوم

الوكيل الإخباري- يستأنف بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والذي انطلقت أعماله أمس.



وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن جهود الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية مستمرة.