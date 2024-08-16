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قطر: اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة يستأنف اليوم

غزة
غزة




 

الجمعة، 16-08-2024 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   يستأنف بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والذي انطلقت أعماله أمس.


وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن جهود الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية مستمرة.


وأكد الأنصاري في تصريحات الليلة الماضية، أن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

gnews

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