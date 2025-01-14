قطر: تجاوزنا الخلافات الكبيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأشار الأنصاري خلال تصريح صحفي إلى أنه تم تسليم مسودتين لاتفاق وقف إطلاق النار للطرفين والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.
وأضاف، "نحن عند أقرب نقطة من التوصل إلى اتفاق على مدى الأشهر الماضية".
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