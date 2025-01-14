 
الثلاثاء 2025-01-14 03:32 م
 

قطر: تجاوزنا الخلافات الكبيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 14-01-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنه تم تجاوز الخلافات الكبيرة حول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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وأشار الأنصاري خلال تصريح صحفي إلى أنه تم تسليم مسودتين لاتفاق وقف إطلاق النار للطرفين والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.


وأضاف، "نحن عند أقرب نقطة من التوصل إلى اتفاق على مدى الأشهر الماضية".

 
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