قطر: تجاوزنا الخلافات الكبيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنه تم تجاوز الخلافات الكبيرة حول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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وأشار الأنصاري خلال تصريح صحفي إلى أنه تم تسليم مسودتين لاتفاق وقف إطلاق النار للطرفين والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.