قطر تدين بأشد العبارات مجزرة النصيرات الشنيعة في غزة

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان الليلة الماضية، الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل جرائم الاحتلال الوحشيّة والمتكررة بحقه.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً، لتجنّب سقوط المزيد من الأبرياء العزل، والسعي لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، ومنع اتساع دائرة العنف في المنطقة.
وجدد البيان التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا
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