 
السبت 2024-12-14 10:18 ص
 

قطر تدين بأشد العبارات مجزرة النصيرات الشنيعة في غزة

صلاة الجنازة على شهداء في غزة
صلاة الجنازة على شهداء في غزة
السبت، 14-12-2024 08:34 ص
الوكيل الإخباري-  دانت قطر، بأشد العبارات، المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان الليلة الماضية، الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل جرائم الاحتلال الوحشيّة والمتكررة بحقه.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً، لتجنّب سقوط المزيد من الأبرياء العزل، والسعي لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، ومنع اتساع دائرة العنف في المنطقة.

وجدد البيان التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بترا
 
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