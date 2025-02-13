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قطر تمد غزة بخمسة عشر مليون لتر من الوقود

قطر الخيرية سيّرت 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية إلى غزة
قطر الخيرية سيّرت 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية إلى غزة
الخميس، 13-02-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت قطر أمس الأربعاء البدء في إمداد قطاع غزة بـ"15″ مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الوقود سيستخدم في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

وقالت الوكالة إن هذه الإمدادات تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأكيدا على موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وكانت الخارجية القطرية قد أفادت، بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بأن الدوحة دشنت جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميا.

الجزيرة
 
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