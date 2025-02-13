قطر تمد غزة بخمسة عشر مليون لتر من الوقود

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الوقود سيستخدم في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.
وقالت الوكالة إن هذه الإمدادات تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأكيدا على موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وكانت الخارجية القطرية قد أفادت، بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بأن الدوحة دشنت جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميا.
الجزيرة
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