قطر ومصر تؤكدان عزمهما تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية "تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".
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