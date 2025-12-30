قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" في القدس المحتلة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن "الكنيست" صادقت في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا"، بتصويت جرى بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه بـ3 قراءات في الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا.
وأقرت الكنيست، في تشرين الثاني الماضي، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعمًا أن "الأونروا" تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل، ولا يحق لها أن تستمر في الوجود.
تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" تقدم خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع للوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
-
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة
-
ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة
-
لماذا ورث المتحدث الجديد اسم "أبو عبيدة"؟
-
رسميا .. القسام تعلن عن استشهاد "الملثم"
-
الأونروا: 235 ألف شخص تضرروا من المنخفض الجوي في قطاع غزة
-
بلدية غزة: غرق وتطاير آلاف الخيام للنازحين