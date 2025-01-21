 
الثلاثاء 2025-01-21 10:08 م
 

قلق أممي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الثلاثاء، 21-01-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام ما يزال يشعر بالقلق البالغ بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص العملية العسكرية واسعة النطاق في جنين والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.

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وقال نائب المتحدث الأممي، فرحان حق، في مؤتمره الصحفي اليومي إن الأمين العام يحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة، مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين تأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين، فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن نحو 2000 أسرة - حتى الأسبوع الماضي - قد شُردت من المخيم خلال هذه الاشتباكات.


من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن القلق البالغ بشأن سلامة ورفاه الفلسطينيين في مدينة ومخيم جنين للاجئين في ظل العملية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.

 
gnews

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