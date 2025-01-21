قلق أممي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

وقال نائب المتحدث الأممي، فرحان حق، في مؤتمره الصحفي اليومي إن الأمين العام يحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة، مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين تأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين، فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن نحو 2000 أسرة - حتى الأسبوع الماضي - قد شُردت من المخيم خلال هذه الاشتباكات.
من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن القلق البالغ بشأن سلامة ورفاه الفلسطينيين في مدينة ومخيم جنين للاجئين في ظل العملية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
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