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قلق أممي تجاه وفاة طفل بسبب البرد في قطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الإثنين، 06-01-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري-    أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر شهراً واحداً؛ بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وهذه هي الوفاة الثامنة لطفل بسبب البرد في أقل من 3 أسابيع وكان من الممكن منعها لو كانت المواد اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال متاحة لأسرهم.

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وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه يتلقى تقارير يومية عن مقتل وإصابة مدنيين في جميع أنحاء غزة بسبب الأعمال العدائية المستمرة، والتي تتسبب أيضاً في دمار واسع النطاق وتشريد.


وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والقوافل والأصول وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

 
gnews

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