قلق أممي تجاه وفاة طفل بسبب البرد في قطاع غزة

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه يتلقى تقارير يومية عن مقتل وإصابة مدنيين في جميع أنحاء غزة بسبب الأعمال العدائية المستمرة، والتي تتسبب أيضاً في دمار واسع النطاق وتشريد.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والقوافل والأصول وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
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