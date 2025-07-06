قمة بريكس تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

وقالت المجموعة في إعلان مشترك "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
إدانة "الضربات العسكرية" على إيران
ونددت دول مجموعة البريكس، في إعلان مشترك ب"الضربات العسكرية" على إيران معتبرة انها "انتهاك للقانون الدولي".
وقال قادة هذه الدول في إعلان مشترك "نندد بالضربات العسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية التي بدأت في 13 حزيران 2025 والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي" من دون أن يذكر البيان صراحة إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات على مواقع عسكرية ونووية ومنشآت إيرانية أخرى.
"قلق شديد" حيال رسوم ترامب الجمركية
وأعربت دول مجموعة بريكس عن "قلقها الشديد" إزاء التعرفات الجمركية، فيما تثير الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترا في العالم.
وجاء في إعلان مشترك صادر "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة".
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