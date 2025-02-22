قناة إسرائيلية: اجتماع أمني اليوم بهدف استعادة جميع الأسرى

07:01 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مشاورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم تتناول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين واستكمال عملية إعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين. اضافة اعلان





من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن الاجتماع الأمني اليوم هدفه استعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات.