قناة إسرائيلية: اجتماع أمني اليوم بهدف استعادة جميع الأسرى

من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن الاجتماع الأمني اليوم هدفه استعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات.
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