قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفًا مناسبة لإعادة المختطفين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدمًا نحو صفقة.
وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
وأضافت أنه مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن.
والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، وذلك بسبب "إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق المصدر ذاته.
وقالت القناة إنه بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
إصابة جندي صهيوني بعملية طعن واستشهاد المنفذ
-
اليونيسف: انهيار المنظومة الصحية في غزة.. والمستقبل مظلم
-
غزة بلا خبز .. الاحتلال لا يزال يمنع وصول الدقيق
-
12 شهيد في قصف الاحتلال خان يونس ورفح
-
يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم
-
مقررة أوروبية: أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى إبادة جماعية
-
غوتيريش: سكان غزة في المرحلة الأكثر قسوة بالصراع الوحشي
-
الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة