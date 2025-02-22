قناة إسرائيلية: الطب الشرعي يؤكد جثة شيري بيباس

وكانت سلمت كتائب القسام، مساء أمس الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.
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كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس
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