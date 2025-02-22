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قناة إسرائيلية: الطب الشرعي يؤكد جثة شيري بيباس

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 22-02-2025 08:01 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن معهد الطب الشرعي أكد أن الجثة التي سُلمت لإسرائيل تعود لشيري بيباس.

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وكانت سلمت كتائب القسام، مساء أمس الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.

 
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