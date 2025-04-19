قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك

09:18 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الشاباك رونين بار سيستقيل من منصبه منتصف مايو/أيار المقبل. اضافة اعلان





وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا إقالة بار، قائلا إنه لم يعد يثق به.



وأثار القرار احتجاجات من قبل المعارضة، كما أعاقت المحكمة العليا تنفيذه.