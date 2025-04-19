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قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك

رئيس الشاباك
رئيس الشاباك
 
السبت، 19-04-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الشاباك رونين بار سيستقيل من منصبه منتصف مايو/أيار المقبل.اضافة اعلان


وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا إقالة بار، قائلا إنه لم يعد يثق به.

وأثار القرار احتجاجات من قبل المعارضة، كما أعاقت المحكمة العليا تنفيذه.
 
gnews

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