قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك

وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا إقالة بار، قائلا إنه لم يعد يثق به.
وأثار القرار احتجاجات من قبل المعارضة، كما أعاقت المحكمة العليا تنفيذه.
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