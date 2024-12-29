قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية

الوكيل الإخباري- أفاد تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية (بعد سماح الرقابة العسكرية بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران) ان هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

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واضاف "الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره".



وبين "القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه".



وتابع "ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه".