قوات إسرائيلية تطلق النار على قوافل المساعدات بغزة

وأضاف المسؤولون الأمميون إن قوات إسرائيلية احتجزت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي قافلة خاصة بالاستجابة لشلل الأطفال.
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