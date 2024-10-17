قوات إسرائيلية تطلق النار على قوافل المساعدات بغزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمميين قولهم إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قوافل مساعدات لشمال غزة 4 مرات في 3 أشهر.



وأضاف المسؤولون الأمميون إن قوات إسرائيلية احتجزت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي قافلة خاصة بالاستجابة لشلل الأطفال.

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