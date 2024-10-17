 
الخميس 2024-10-17 12:22 م
 
 

قوات إسرائيلية تطلق النار على قوافل المساعدات بغزة

قوافل المساعدات في غزة
قوافل المساعدات في غزة
الخميس، 17-10-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمميين قولهم إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قوافل مساعدات لشمال غزة 4 مرات في 3 أشهر.

وأضاف المسؤولون الأمميون إن قوات إسرائيلية احتجزت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي قافلة خاصة بالاستجابة لشلل الأطفال.

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وكالات 

 
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