الإثنين 2026-01-26 12:39 م

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات فلسطينية عدة وتعتقل العشرات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات فلسطينية عدة وتعتقل العشرات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات فلسطينية عدة وتعتقل العشرات
 
الإثنين، 26-01-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، بلدتي علار وصيدا شمال مدينة طولكرم، بآليات عسكرية مصحوبة بمدرعات من نوع "إيتان"، ونفذت حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


ودهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها، متعمدة تكسير وتخريب محتوياتها، إلى جانب إخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

وأضاف شهود نقلت عنهم (وفا) أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واحتجاز طالت أكثر من 40 فلسطينيا من البلدتين.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدتين، جابت الشوارع الرئيسية ومداخلهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، حيث دهمت منازل في الحي الشرقي، وشرعت بتفتيشها وتكسير وتخريب محتوياتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

ت

شؤون برلمانية النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين

في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت أثناء التنقّل والسفر، يكتشف مستخدمو الهواتف الذكية خيارًا عمليًا غالبًا ما يمرّ دون انتباه، يوفّر اتصالًا أكثر استقرارًا وخصوصية مقارنةً بنقاط الاتصال اللاسلكية ال

تكنولوجيا طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد

نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

السلحفاة البحرية الخضراء

منوعات مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

أخبار الشركات تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

ز

شؤون برلمانية النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو



 






الأكثر مشاهدة