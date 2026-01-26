قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات فلسطينية عدة وتعتقل العشرات

11:40 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، بلدتي علار وصيدا شمال مدينة طولكرم، بآليات عسكرية مصحوبة بمدرعات من نوع "إيتان"، ونفذت حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). اضافة اعلان





ودهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها، متعمدة تكسير وتخريب محتوياتها، إلى جانب إخضاع سكانها للتحقيق الميداني.



وأضاف شهود نقلت عنهم (وفا) أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واحتجاز طالت أكثر من 40 فلسطينيا من البلدتين.



كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدتين، جابت الشوارع الرئيسية ومداخلهما.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، حيث دهمت منازل في الحي الشرقي، وشرعت بتفتيشها وتكسير وتخريب محتوياتها.



