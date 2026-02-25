قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دير بلوط غربي سلفيت

12:49 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بلدة دير بلوط غربيّ سلفيت، برفقة جرافة عسكرية.





وأفادت مصادر بأنّ قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المنطقة الغربية من البلدة، وقطعت التيار الكهربائي الرئيس المغذي لها.



يذكر أن المنطقة الغربية من دير بلوط تضم عددا من المنشآت الصناعية، إضافة إلى مساحات رعوية يعتمد عليها الأهالي في أعمالهم.









