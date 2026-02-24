قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة

12:16 م

الوكيل الإخباري- جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اقتحام بلدة يَعبَد جنوبيّ جنين، حيث دهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واحتجزت فلسطينيين، وحققت معهم ميدانيًا. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال استجوبت عشرات الفلسطينيين، وحققت معهم ميدانيا، في اقتحام شبه يومي للبلدة.



يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت خمسة شبان مساء الاثنين عقب اقتحام استمر لأكثر من ست ساعات، وحوّلت خلاله قاعة للأفراح إلى مركز تحقيق ميداني، قبل أن تنسحب، لتعاود صباح اليوم اقتحامها مجددا.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت لقيا غربيّ رام الله، تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة مناطق فيها، في ظل أجواء من التوتر.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدد من مزارع الدواجن في البلدة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي سلواد شمال شرقي رام الله، وترمسعيا شمالًا.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين في البلدتين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة الخضر جنوبا.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة "جبل الموالح" وسط المدينة، كما دهمت عدة أحياء في بلدة الخضر، إلى جانب اقتحام مدينة بيت ساحور، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.



وأضافت المصادر أنه لم يُبلّغ عن اعتقالات خلال الاقتحامات.







