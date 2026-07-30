الخميس 2026-07-30 08:17 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريوت ومستوطنون يهاجمون قصرة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريوت ومستوطنون يهاجمون قصرة في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريوت ومستوطنون يهاجمون قصرة في الضفة الغربية
 
الخميس، 30-07-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأربعاء بلدة قريوت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم مستعمرون بلدة قصرة جنوبا.اضافة اعلان


وقال الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف للغاز والنار، ومداهمة منازل ومحال تجارية وسط البلدة.

في سياق آخر، اقتحم مستوطنون منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط استفزاز المواطنين الفلسطينيين وأعمال عربدة في المنطقة.
 
 


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