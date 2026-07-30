قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريوت ومستوطنون يهاجمون قصرة في الضفة الغربية

وقال الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف للغاز والنار، ومداهمة منازل ومحال تجارية وسط البلدة.
في سياق آخر، اقتحم مستوطنون منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط استفزاز المواطنين الفلسطينيين وأعمال عربدة في المنطقة.
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