الخميس 2026-02-05 01:44 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الخميس، 05-02-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء - الخميس، مدينة طوباس.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية بعد خروجها من حاجز تياسير العسكري شرقا.

 
 


