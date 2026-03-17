قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في أحياء القدس

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب العامود وباب الساهرة، إضافة إلى محيط مدرسة الرشيدية، ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وأجبرتهم على مغادرة المكان.
وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت المصلين باتجاه حي واد الجوز، في محاولة لتفريقهم ومنع أي تجمعات للصلاة.
