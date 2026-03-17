قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في أحياء القدس

الوكيل الإخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المصلين من أداء صلاة التراويح في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة، مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب العامود وباب الساهرة، إضافة إلى محيط مدرسة الرشيدية، ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وأجبرتهم على مغادرة المكان.