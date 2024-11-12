قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع.
وأوضحت أن البلدة تعيش الآن حصارا محكما مع إغلاقها بشكل كامل، إلى جانب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب كل من يتحرك في البلدة.
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