قوات الاحتلال تُسلّم 16 إخطارا بوقف بناء منازل في جلبون شرق جنين

وقال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت 16 إخطارا بوقف البناء في 13 منزلا في مناطق جنوب القرية وشرقها وشمالها، بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".
وأشار إلى أن المنازل التي تم إخطارها مأهولة منذ سنوات، محذرا من خطر تنفيذ عمليات هدم لتلك المنازل كما حصل في الحالات السابقة.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال تهدف من تلك الإخطارات إلى توسعة المستعمرة المقامة على أراضي القرية.
وفا
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