الأحد 2026-02-22 06:15 م

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الأحد، 22-02-2026 02:54 م
الوكيل الإخباري-  شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إضافة إلى إخضاع المعتقلين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.


وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت بشكل خاص في قلقيلية ومخيم العروب في الخليل، حيث اعتقلت القوات 16 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن "المواطن اضطر لهدم منزله ذاتيًا بعد أن كانت بلدية الاحتلال قد أخطرته بقرار الهدم قبل عدة أشهر، مهددة بتنفيذه وتحميله كافة التكاليف الباهظة المترتبة على العملية".
 
 


