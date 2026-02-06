الجمعة 2026-02-06 01:37 ص

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية
قوات الاحتلال
 
الجمعة، 06-02-2026 01:05 ص

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنًا وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 مواطنًا.

اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات وذلك بزعم انهم مطلوبون حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في مسافر يطا والأغوار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

بلدية شيحان

أخبار محلية بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

أخبار محلية مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

أخبار محلية انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية



 






الأكثر مشاهدة