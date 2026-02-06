قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات وذلك بزعم انهم مطلوبون حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في مسافر يطا والأغوار.
