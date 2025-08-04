قوات الاحتلال تطلق النار على المجوّعين في غزة

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار، صباح اليوم الاثنين، على المُجوَّعين الباحثين عن الطعام شرق مخيم النصيرات، فيما يُعرف بمحور نتساريم وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المُجوَّعين، أمس، في عدة نقاط بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 52 منهم.