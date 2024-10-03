قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "التل" في البلدة القديمة، أطلقت الرصاص في الهواء وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بعد انتهاء الدوام المدرسي، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة في أحياء البلدة القديمة، وعلى الشارع الرئيس الموصل إلى منطقة البوابة، حيث أن تلك القوات كانت موجودة منذ الصباح في محيط مدارس الخضر.
يشار إلى أن الطلبة في مدارس الخضر يتعرضون لمضايقات جمة من قوات الاحتلال، ترميي إلى تعكير أجواء العملية التعليمية، علما أن مجمع المدارس يقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستعماري رقم (60) وجدار الفصل والتوسع العنصري.
وفا
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