قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، و أطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة "البوابة" وداخل الأحياء.
يشار الى أن عددا من الطالبات أصبن اليوم، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.
وفا
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