 
الأحد 2024-11-17 04:11 م
 

قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 02:58 م
الوكيل الإخباري-   اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، خلال اقتحامها البلدة.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، و أطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة "البوابة" وداخل الأحياء.

يشار الى أن عددا من الطالبات أصبن اليوم، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يتسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من عملية تبادل الأسرى الأخيرة

فلسطين مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو

ا

عربي ودولي زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا

ى

عربي ودولي رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة



 


الأكثر مشاهدة