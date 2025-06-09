قوات الاحتلال تعترض السفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة وتحول مسارها

الوكيل الإخباري- أعلن منظمو رحلة سفينة الإغاثة "مادلين" المتجهة إلى غزة، وعلى متنها ناشطون بينهم غريتا ثونبرغ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعترضت السفينة الاثنين، بعد أن كانت قد تعهّدت سابقا بمنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

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