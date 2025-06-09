قوات الاحتلال تعترض السفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة وتحول مسارها

وأبحرت "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام طويلة.
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