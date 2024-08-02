قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى

06:15 م

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الوكيل الاخباري- أكدت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله بالقدس بعد فتح تحقيق بسبب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال خطبة الجمعة.



وقال حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاحتلال نقل الشيخ إلى الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية.



وذكر أنه تم اعتقال الشيخ عكرمة خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته.