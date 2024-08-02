قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى

وقال حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاحتلال نقل الشيخ إلى الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية.
وذكر أنه تم اعتقال الشيخ عكرمة خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته.
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