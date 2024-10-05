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قوات الاحتلال تعتقل شابا من برقة وتفتش منازل في نابلس

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 08:13 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة برقة شمال غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وسط إطلاق النار، ومداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، واعتقال الشاب ربيع دغلس، بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيم العين بمدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها منزل المواطن عطا خليفة، حيث عبثت بمحتوياته.

وفا
 
gnews

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