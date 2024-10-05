قوات الاحتلال تعتقل شابا من برقة وتفتش منازل في نابلس

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وسط إطلاق النار، ومداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، واعتقال الشاب ربيع دغلس، بعد مداهمة وتفتيش منزله.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيم العين بمدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها منزل المواطن عطا خليفة، حيث عبثت بمحتوياته.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان
-
5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة
-
صحفيو غزة في مرمى الإبادة الجماعية .. إسرائيل تقتل الشاهد لطمس المشهود
-
استشهاد شاب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله في وادي الفارعة جنوب طوباس
-
طلاب "كولومبيا" يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة
-
741 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز الطور
-
البيت الأبيض: الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر ستكون يوما أليما