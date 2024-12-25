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قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة دير الغصون

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 08:31 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فاتح بدران (22 عاما)، من منزله في البلدة، علما انه معتقل سابق.

وفا
 
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