قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة دير الغصون

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فاتح بدران (22 عاما)، من منزله في البلدة، علما انه معتقل سابق.
وفا
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