قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان وتحتجز آخرين وسط جنين

12:10 ص

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الشبان واحتجزت آخرين وأخضعتهم للتحقيق وسط مدينة جنين. اضافة اعلان





وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال عززت وجودها بآليات في شوارع جنين وأطلقت النار على المركبات.