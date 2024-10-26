قوات الاحتلال تعتقل فتى وتفتش منازل في "بيت أمر" شمال الخليل

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يامن شادي صلاح العلامي (17 عاما)، ونقلته إلى معسكر داخل مستعمرة "كرمي تسور"، جنوب بيت أمر.
وأضافت، أن تلك القوات فتشت عددا من المنازل في منطقة وادي الشيخ جنوب شرق بيت أمر، وعبثت بمحتوياتها.
من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من اغلاقها لبلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وفتشت مركبات الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم.
وفا
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