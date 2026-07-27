الإثنين 2026-07-27 11:46 ص

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس
 
الإثنين، 27-07-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنًا فلسطينياً عقب اعتداء مستعمرين عليه في بلدة عقربا جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن عددًا من المستعمرين هاجموا المواطن الفلسطيني نوح لطفي بني فضل، أثناء عمله في أرضه بالمنطقة الشرقية من بلدة عقربا، واعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بالتزامن مع اعتداء المستعمرين، وقامت باعتقال بني فضل.

وتترافق اعتداءات المستعمرين في محافظات الضفة الغربية مع حماية وتغطية من قوات الاحتلال، التي تسمح لهم بمواصلة اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
 
 


gnews

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