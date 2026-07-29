قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات جنوب نابلس

09:37 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين فلسطينيين من قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية وتل جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، وداهمت عدة منازل، واعتقلت كلًا من: نصار اشتية، ولؤي البحتي، وعمر عثمان رمضان، وأسامة رمضان، وعبد الرازق يامين.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني ياسر صدقي عندي ونجله تامر، وعمرو زبن خلال اقتحامها بلدة بورين، فيما اعتقلت بشير زيادة من بلدة مادما، وأحمد محمد أبو خلف، وعودة طه ياسين من عصيرة القبلية.





