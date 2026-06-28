الأحد 2026-06-28 10:23 ص

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من محافظة نابلس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من مدينة نابلس.
ارشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن علاء المصري من شارع السكة في مدينة نابلس، ووائل عرفات، وحمزة عرفات من منطقة الجبل الشمالي، وبراء طه سعد من مخيم عسكر القديم، وأُبَي حسن حمادنة، وأدهم تحسين شولي من عصيرة الشمالية، وسمير أقطش من بيتا، وثائر هاني مسعود، ونضال حكمت سيف، وأمين دسوقي، وحمزة دسوقي من برقة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوبا، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين القلسطينيين من الدخول والخروج من وإلى القرية.
 
 


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